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Операторы БПЛА показали необычный способ доставки лекарств на передовую

Небольшой дрон может перенести на себе до 600 граммов, более крупный - до 50 килограммов. Также есть моноколесные аппараты, доставляющие груз по земле.
Александр Орлов 2024-05-26 06:22:28
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Дроны в зоне СВО могут выполнять широкий спектр задач, одна из них - доставка продовольствия, особенно туда, где появление человека означало бы верную смерть. Операторы группировки войск «Днепр» показали, как с помощью беспилотников отправляют предметы первой необходимости товарищам на линии боевого соприкосновения.

Небольшой дрон может перенести на себе до 600 граммов груза. Это не только бутылка воды, но и небольшая аптечка при необходимости.

Когда 600 граммов недостаточно, в дело вступают большие дроны грузоподъемностью до 50 килограммов. Это и вода, и индивидуальные рационы питания, и даже топливо для генераторов. Также эти машины могут выполнять боевые задачи. В частности, они способны перенести на себе две 120-миллиметровые мины.

Но и по земле наши бойцы могут отправить припасы, не прибегая к задействованию личного состава. В некоторых случаях это получается даже эффективнее. Как рассказывает боец с позывным Ветер, талантливые военнослужащие собрали три экспериментальных модели моноколесных аппаратов.

«Подарили нам моноколеса. Мы данный экземпляр используем для доставки материальных средств, продуктов, боеприпасов, а также эвакуации раненых, больных. Составная у нее очень простая, то есть: внутри батарейка, управление, управление все идет от FPV», - объяснил он.

На этот дрон, как рассказали военнослужащие, можно загрузить до 300 килограммов. Весомая цифра, которая в ответственный момент может перевернуть ход любой стычки в нашу пользу.

Ранее бойцы морской пехоты ТОФ взяли штурмом позиции ВСУ, оборудованные в одном из ангаров у села Урожайное. Боевики пытались выбить их пять дней, но не преуспели в этом. Наши военнослужащие не сдали позиций и даже спасли сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, по которым открыли огонь свои же.

Материал подготовили Александр Орлов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #дроны #наш эксклюзив #группировка днепр
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