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Пентагон подписал контракт на производство HIMARS на 1,9 млрд долларов

По данным ведомства, заказ будет исполнен до 31 мая 2028 года.
Мария Зайцева 2024-06-04 01:37:18
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министерство обороны США подписало контракт с одним из своих самых больших подрядчиков, корпорацией Lockheed Martin на производство HIMARS. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованные данные ведомства.

Производство реактивных систем залпового огня запланировано на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов и должно завершиться до 31 мая 2028 года.

Площадь работ и финансирование будут определены в соответствии с деталями каждого заказа по данному контракту

Ранее Минобороны России сообщило о поражении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства.

#в стране и мире #производство #сша #Пентагон #lockheed martin #контракт #РСЗО HIMARS
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