Пентагон подписал контракт на производство HIMARS на 1,9 млрд долларов

Министерство обороны США подписало контракт с одним из своих самых больших подрядчиков, корпорацией Lockheed Martin на производство HIMARS. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованные данные ведомства.

Производство реактивных систем залпового огня запланировано на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов и должно завершиться до 31 мая 2028 года.

Площадь работ и финансирование будут определены в соответствии с деталями каждого заказа по данному контракту

Ранее Минобороны России сообщило о поражении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства.