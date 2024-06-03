МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS в зоне СВО

Огневое поражение реактивной системе залпового огня американского производства нанесли подразделения группировки войск «Центр».
2024-06-03 13:06:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства. Огневое поражение было нанесено в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Вражеская боевая машина была поражена в ходе контрбатарейной борьбы. Также удалось поразить пять 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», две 155-миллиметровые гаубицы М777, поставленные из Америки, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30. 

Кроме этого, неприятель за сутки в зоне ответственности группировки потерял до 585 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также сообщается, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и отразили четыре украинские контратаки, в которых были задействованы штурмовые группы 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское на территории ДНР. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52М поразил бронеавтомобили ВСУ управляемыми ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.    

#спецоперация #РСЗО #HIMARS #Огневое поражение #Контрбатарейная борьба #группировка «Центр»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 