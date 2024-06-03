Минобороны России сообщает о поражении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства. Огневое поражение было нанесено в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Вражеская боевая машина была поражена в ходе контрбатарейной борьбы. Также удалось поразить пять 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», две 155-миллиметровые гаубицы М777, поставленные из Америки, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Кроме этого, неприятель за сутки в зоне ответственности группировки потерял до 585 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также сообщается, что подразделения «Центра» улучшили тактическое положение и отразили четыре украинские контратаки, в которых были задействованы штурмовые группы 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52М поразил бронеавтомобили ВСУ управляемыми ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.