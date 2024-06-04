Олега Эйдельштейна официально признали сыном Жириновского

В Москве Никулинский районный суд 3 июня признал Олега Эйдельштейна сыном российского политика, основателя и экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщают «Известия», суд удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства Жириновского.

Отмечается, что рассмотрение иска завершено, а сам Эйдельштейн отказался от комментариев.

При этом указано, что в августе 2023 года этот суд отказал Олегу Эйдельштейну в рассмотрении данного иска. Но в феврале этого года поступила апелляция, впоследствии отменившая решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

Знаменитый российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он основал первую в современной России политическую партию - ЛДПР (Либерально-демократическую партию России), и был ее бессменным лидером. Жириновский запомнился россиянам и всему миру своими харизматичными выступлениями, знаниями Востока, международных отношений и точными политическими прогнозами.