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Олега Эйдельштейна официально признали сыном Жириновского

Суд удовлетворил иск о признании Олега Эйдельштейна сыном политика Владимира Жириновского.
Дарина Криц 2024-06-04 13:10:37
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве Никулинский районный суд 3 июня признал Олега Эйдельштейна сыном российского политика, основателя и экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщают «Известия», суд удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства Жириновского.

Отмечается, что рассмотрение иска завершено, а сам Эйдельштейн отказался от комментариев.

При этом указано, что в августе 2023 года этот суд отказал Олегу Эйдельштейну в рассмотрении данного иска. Но в феврале этого года поступила апелляция, впоследствии отменившая решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

Знаменитый российский политик Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он основал первую в современной России политическую партию - ЛДПР (Либерально-демократическую партию России), и был ее бессменным лидером. Жириновский запомнился россиянам и всему миру своими харизматичными выступлениями, знаниями Востока, международных отношений и точными политическими прогнозами.

#в стране и мире #Владимир Жириновский #Никулинский суд #олег эйдельштейн #признание отцовства
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