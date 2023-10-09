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В Сети вспомнили «пророчество» Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Игнат Далакян
07:51 09.10.2023
Владимир Жириновский предрекал, что об Украине забудут к 2024 году из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В Сети вспомнили «пророчество» Жириновского об Украине и Ближнем Востоке
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что про Украину все забудут к 2024 году из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом политик заявлял в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», на что обратили внимание пользователи интернета.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», - предсказал Жириновский.

Политик предположил, что эти события могут стать предвестниками третьей мировой войны. Жириновский отметил особую роль Ирана в предстоящих событиях.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о готовности продолжать укреплять безопасность на Ближнем Востоке. Министр обороны России отметил интенсивно развивающийся диалог между РФ и Ираном.

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