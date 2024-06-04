Крупный схрон боеприпасов для ДРГ обнаружили в Запорожье

Российские силовики обнаружили на территории Запорожской области крупный тайник с боеприпасами, предназначавшимися для украинских ДРГ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сообщается, что совместно с сотрудниками ФСБ отработана проверка оперативной информации.

«В схроне находилось около 300 выстрелов к гранатометам, более 8 тысяч патронов различного калибра, около 600 гранат и запалов к ним, взрыватели и огнепроводной шнур», - говорится в заявлении.

В Росгвардии добавили, что благодаря своевременным совместным действиям сотрудников обеих силовых структур предотвращено использование вооружения против российских войск и мирного населения.

Напомним, что 22 апреля сотрудники ФСБ обнаружили у Авдеевки несколько схронов ВСУ с боеприпасами иностранного производства.