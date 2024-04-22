Сотрудники ФСБ обнаружили схроны с боеприпасами ВСУ у Авдеевки

Сотрудники ФСБ РФ по ДНР обнаружили в районе Авдеевки несколько схронов ВСУ с боеприпасами иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра оперативники спецслужбы изъяли свыше 10 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, 700 155-мм снарядов образца НАТО, а также осколочные гранаты и гранатометные выстрелы.

Кроме того, в местах хранения вооружения обнаружены предметы с нацистской символикой и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое передали на экспертизу.

В ведомстве подчеркнули, что контрразведчики продолжают проводить оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.