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ГД рассмотрит проект о ежегодных выплатах ко Дню защиты детей

С 2025 года в России могут начать осуществлять выплаты ко Дню защиты детей на каждого ребенка-россиянина в возрасте до 16 лет.
Марина Крижановская 2024-06-04 11:40:20
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

В Государственную думу внесли законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимума ко Дню защиты детей на каждого ребенка до 16 лет с гражданством России.

При этом такую денежную выплату не учитывают в общем доходе семьи.

«Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», - сообщается в документе.

Предполагается, что один из родителей детей или усыновителей, опекунов, попечителей имеет право получать ежегодную выплату к Международному дню защиты детей. Законопроект подготовили депутаты ЛДПР с председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым.

Отмечается, что ежегодная выплата может производиться с 1 по 31 мая каждого года. Кроме того, эти праздничные выплаты могут начать выдавать каждый год, начиная с 2025 года.

Первого июня в Госдуму внесли законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с детьми. Предполагается, что семьям с детьми будут положены ежегодные выплаты в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

#законопроект #Госдума РФ #выплаты на ребенка #Международный день защиты детей
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