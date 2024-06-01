В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с детьми

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о семейной налоговой выплате, по которому семьям с детьми полагаются ежегодные выплаты в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Выплаты смогут получить работающие родители, у которых двое и более детей, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории страны. Условием для возврата средств станет наличие среднедушевого дохода семьи не более 1,5 кратной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года. Сделать запрос на получение выплаты можно будет с 1 мая по 1 октября каждого года за прошедший год, когда был выплачен НДФЛ.

Подобная мера станет частью программы по усовершенствованию системы налогообложения в России. Она также предполагает введение 4-ступенчатой прогрессии по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%. При этом в Минфине подчеркнули, что изменения не затронут участников СВО и самозанятых.