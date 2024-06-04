Расчеты «Бастионов» Черноморского флота нанесли удары по ВСУ

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота нанесли удары по наземным целям ВСУ на территории Украины. Минобороны России показало боевую работу наших военнослужащих.
Получив данные с координатами целей, личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выпустил крылатые ракеты. Камеры объективного контроля подтвердили точное поражение целей.
Ранее расчет «Тора» группировки войск «Запад» сбил украинский беспилотник «Лелека». На опубликованных кадрах видно, как ракета поражает дрон.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.
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