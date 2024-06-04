Расчеты «Бастионов» Черноморского флота нанесли удары по ВСУ

Расчеты комплексов «Бастион» получили данные с координатами целей, выдвинулись на позиции и выпустили крылатые ракеты. Наземные цели были уничтожены.

2024-06-04 05:08:16

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