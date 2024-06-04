МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Бастионов» Черноморского флота нанесли удары по ВСУ

Расчеты комплексов «Бастион» получили данные с координатами целей, выдвинулись на позиции и выпустили крылатые ракеты. Наземные цели были уничтожены.
2024-06-04 05:08:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота нанесли удары по наземным целям ВСУ на территории Украины. Минобороны России показало боевую работу наших военнослужащих.

Получив данные с координатами целей, личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выпустил крылатые ракеты. Камеры объективного контроля подтвердили точное поражение целей.

Ранее расчет «Тора» группировки войск «Запад» сбил украинский беспилотник «Лелека». На опубликованных кадрах видно, как ракета поражает дрон.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Бастион #ВСУ #Черноморский флот
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 