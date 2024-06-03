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Расчет «Тора» группировки войск «Запад» сбил украинский дрон «Лелека»

В течение последнего месяца данным расчетом ЗРК были поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен вертолет ВСУ.
2024-06-03 11:24:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Запад» сбил украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Видео с уничтожением беспилотника ВСУ продемонстрировало Министерство обороны РФ.

Зенитчики выехали на огневую позицию, развернули комплекс и провели мониторинг воздушного пространства. На опубликованных кадрах показано, как расчет сканирует небо, передвигается машина и что происходит внутри комплекса. На мониторе видно, как ракета поражает вражеский дрон.

За последний месяц данный расчет ЗРК поразил несколько крупных БПЛА и сбил один вертолет ВСУ, уточняют в оборонном ведомстве.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Тор #МО РФ #СВО
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