Расчет «Тора» группировки войск «Запад» сбил украинский дрон «Лелека»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Запад» сбил украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Видео с уничтожением беспилотника ВСУ продемонстрировало Министерство обороны РФ.

Зенитчики выехали на огневую позицию, развернули комплекс и провели мониторинг воздушного пространства. На опубликованных кадрах показано, как расчет сканирует небо, передвигается машина и что происходит внутри комплекса. На мониторе видно, как ракета поражает вражеский дрон.

За последний месяц данный расчет ЗРК поразил несколько крупных БПЛА и сбил один вертолет ВСУ, уточняют в оборонном ведомстве.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.