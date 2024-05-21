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WSJ: МУС может лишиться легитимности из-за преследования Нетаньяху

Учреждение также рискует лишиться и финансовой поддержки со стороны США.
Глеб Владовский 2024-05-21 11:44:04
© Фото: IMAGO, Klaus Rainer Krieger, Globallookpress

Преследование премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокурором МУС Каримом Ханом чревато для учреждения потерей поддержки со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, выдавшая год назад ордер на арест президента РФ Владимира Путина структура использовалась Вашингтоном с целью якобы привлечь Москву к ответственности за события на Украине, пишет RT.

Издание также отмечает, что еще в 2020 году администрация Трампа ввела санкции в отношении учреждения из-за того, что прежний прокурор взялся за рассмотрение дел о военных преступлениях войск США в Афганистане.

Теперь же нынешнего прокурора Хана осудил Джо Байден за преследование израильских политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее сообщалось, что Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху за совершение преступлений против мирного населения сектора Газа.

#в стране и мире #Вашингтон #финансирование США #МУС
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