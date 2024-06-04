Российские штурмовики, улучшившие положение по переднему краю на Донецком направлении, не обнаружили сильных укреплений противника в Нетайлово. Об этом сообщает Минобороны России. Сообщение сопровождается кадрами огневого поражения, наносимого украинским боевикам российскими войсками.

«Освобождать было, конечно, сложно, но не было каких-то прям сильных укрепов у противника. Были окопы, блиндажи, которые мы быстро зачистили и выбили противника из них», - заявил военнослужащий с позывным Газ, комментируя освобождение этого населенного пункта.

Он добавил, что когда его рота зачистила последнюю улицу населенного пункта, то был водружен флаг батальона «Сомали», который участвовал в боях в Донбассе еще с 2014 года.

Газ подчеркнул, что поднятие флага нужно не столько для самих штурмовиков, сколько для боевого духа в целом.

«Флаг - это победа», - резюмировал он.

В российском оборонном ведомстве отметили, что штурмовые отряды «Южной» группировки войск успешно применяют тактику просачивания небольшими группами - неприятель не видит их в процессе приближения к его позициям.

Напомним, об освобождении Нетайлово МО РФ сообщало в сводке от 27 мая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.