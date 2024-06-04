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Штурмовики не обнаружили особо сильных укреплений ВСУ в Нетайлово

Заместитель командира штурмового взвода с позывным Газ отметил, что встретиться довелось с окопами и блиндажами, которые получилось быстро зачистить.
2024-06-04 10:57:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские штурмовики, улучшившие положение по переднему краю на Донецком направлении, не обнаружили сильных укреплений противника в Нетайлово. Об этом сообщает Минобороны России. Сообщение сопровождается кадрами огневого поражения, наносимого украинским боевикам российскими войсками.

«Освобождать было, конечно, сложно, но не было каких-то прям сильных укрепов у противника. Были окопы, блиндажи, которые мы быстро зачистили и выбили противника из них», - заявил военнослужащий с позывным Газ, комментируя освобождение этого населенного пункта. 

Он добавил, что когда его рота зачистила последнюю улицу населенного пункта, то был водружен флаг батальона «Сомали», который участвовал в боях в Донбассе еще с 2014 года. 

Газ подчеркнул, что поднятие флага нужно не столько для самих штурмовиков, сколько для боевого духа в целом. 

«Флаг - это победа», - резюмировал он. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что штурмовые отряды «Южной» группировки войск успешно применяют тактику просачивания небольшими группами - неприятель не видит их в процессе приближения к его позициям. 

Напомним, об освобождении Нетайлово МО РФ сообщало в сводке от 27 мая. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #спецоперация #штурмовые отряды #Нетайлово
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