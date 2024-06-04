Су-34 уничтожили украинских боевиков авиабомбами с УМПК

Министерство обороны России показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По данным ведомства, удары наносились по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы превращаются в управляемые боеприпасы, что позволяет наносить удары с воздуха с более безопасного расстояния.

На записи видно, как после схода с самолета на бомбах раскладываются в полете крылья. Камера зафиксировала последствия ударов - на месте попадания виден сильный взрыв, сопровождающийся выбросом пламени, после чего в небо поднялся густой столб серого дыма.

Получив подтверждение об уничтожении целей, Су-34 вернулись на аэродромы. Минобороны уточнило, что летчики ВКС выполняют боевые задачи каждый день. Удары наносятся по живой силе, опорным пунктам и военным объектам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.