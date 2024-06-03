ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Войска Украины за сутки с 2 по 3 июня 35 раз совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате украинских обстрелов пострадали восемь мирных жителей. Поврежден 21 жилой дом, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.

В сумме за сутки со стороны ВСУ по ДНР было выпущено 92 единицы различных боеприпасов. Зафиксировано 20 обстрелов на донецком направлении, 13 на горловском и один на харцызском.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР кассетными боеприпасами.