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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Киевский режим выпустил 92 боеприпаса за сутки.
Мария Зайцева 2024-06-03 00:38:01
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Войска Украины за сутки с 2 по 3 июня 35 раз совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате украинских обстрелов пострадали восемь мирных жителей. Поврежден 21 жилой дом, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.

В сумме за сутки со стороны ВСУ по ДНР было выпущено 92 единицы различных боеприпасов. Зафиксировано 20 обстрелов на донецком направлении, 13 на горловском и один на харцызском.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР кассетными боеприпасами.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #мирные жители #пострадавшие #Донецкая народная республика #днр сцкк
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