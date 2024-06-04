В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

В населенном пункте Горловка в Донецкой Народной Републике пострадали два мирных жителя в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.

В понедельник в 23:26 по местному времени стало известно об обстреле жилого массива «Строитель» в Горловке. Спустя 13 минут мэр сообщил о пострадавшей мирной жительнице. В 23:41 Приходько заявил об увеличении числа пострадавших до двух человек.

«Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ мирных жителей Горловки возросло до двух», - говорится в сообщении Приходько.

За сутки с 2 по 3 июня ВСУ совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики 35 раз.