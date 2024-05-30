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Терапевт Романенко рассказала, как правильно открыть купальный сезон

Купание в холодной воде может привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания - ангине, насморку, отиту, а также к болезням мочеполовой системы и гинекологическим проблемам.
Ирина Егорова 2024-05-30 15:15:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Купание в естественных водоемах - это полезная и приятная процедура, которая не только улучшает здоровье, но и способствует закаливанию. Но чтобы не навредить своему организму, а получить удовольствие от водных процедур, следует соблюдать некоторые правила. О них «Звезде» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Первое - это купаться в специальных отведенных для этого местах. Если вы видите табличку "Купаться запрещено!", не стоит рисковать своим здоровьем. Это может быть недостаточно чистая вода, и купание в таком водоеме может привести к травмирующим ситуациям и стоить жизни», - отметила эксперт.

Вторым важным фактором для открытия купального сезона является температура воды.

«Кому-то комфортно купаться при температуре 18 градусов, для кого-то 22 градуса будет холодной водой. Здесь важно соблюдать временной интервал - для начала мы заходим в воду на пять-семь минут, чувствуем свой организм, если вам стало холодно, надо выйти», - порекомендовала Романенко.

По словам терапевта, купание в холодной воде может привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания - ангине, насморку, отиту. Также это риски для мочеполовой системы, различные гинекологические проблемы, отметила она.

«Холодная вода может спровоцировать сердечный приступ. Когда вы окунаетесь в воду, это может привести к спазму сосудов, спровоцировать гипертонический криз или ангинозный приступ, что может привести к инфаркту миокарда», - объяснила специалист.

Поэтому тем, кто имеет проблемы со здоровьем, нужно быть более внимательным к себе - входить в воду постепенно, сначала окунуть руки, умыться и потом приступать к плаванию, советует врач. Также не лишним еще на берегу будет обратить внимание, есть ли у водоема служба спасения или медицинский пункт помощи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что температура поверхностного слоя воды достигла +18°С в большей части рек в Московской области. До +19°С прогрелась вода в Москве-реке у Звенигорода. В Москве специалисты Роспотребнадзора разрешили купаться  в Тропарево, на Большом городском пруду и в Черном озере в Зеленограде.

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