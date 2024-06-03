В ЛНР за 10 лет конфликта погибли 5,5 тысячи мирных жителей

За 10 лет украинского конфликта, с 2014 года, в Луганской Народной Республике погибли порядка 5,5 тысячи мирных жителей. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

«В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысячи мирных жителей», - приводит ее слова агентство.

Омбудсмен добавила, что за это время эксгумировали 1 178 человек, из которых опознано чуть более половины - 55%.

Сорока пояснила, как проходили поисковые работы и была выстроена система оповещения среди местного населения. По ее словам, им раздавали тетради с просьбой фиксировать адреса захоронений и надписи, которые оставляли на крестах и табличках.

В будущем это помогло ускорить расследование преступлений. Поиск захоронений начался 10 лет назад на добровольной основе, при этом поддержки со стороны государства не было, подытожила омбудсмен.

В августе 2023 года сообщалось, что свыше 9 000 человек погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны киевского режима. В период с 2014 по 2023 год погибли 9 004 гражданских лица, в том числе 228 детей. При этом за 529 дней эскалации украинского конфликта погибли 4 630 гражданских лиц, в том числе 137 детей, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.