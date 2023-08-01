Более девяти тысяч человек погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны Киева с 2014 года

За время эскалации конфликта на Украине погибли 4 630 гражданских лиц, из них 137 были детьми.

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Число погибших в Донецкой Народной Республике (ДНР) мирных жителей возросло до девяти тысяч за период с 2014 по 2023 год. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Всего с 2014 по 2023: погибли 9 004 гражданских лица, в том числе 228 детей. За 529 дней эскалации погибло гражданских лиц - 4 630, в том числе детей - 137», - указано в сводке.

Ранее три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками продуктового магазина в Запорожской области. Также полтора десятка человек пострадали, под завалом оказался 12-летний ребенок.