В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более девяти тысяч человек погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны Киева с 2014 года

Анастасия Бобылева
00:15 01.08.2023
За время эскалации конфликта на Украине погибли 4 630 гражданских лиц, из них 137 были детьми.
Более девяти тысяч человек погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны Киева с 2014 года
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
Читайте нас на:

Число погибших в Донецкой Народной Республике (ДНР) мирных жителей возросло до девяти тысяч за период с 2014 по 2023 год. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Всего с 2014 по 2023: погибли 9 004 гражданских лица, в том числе 228 детей. За 529 дней эскалации погибло гражданских лиц - 4 630, в том числе детей - 137», - указано в сводке.

Ранее три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками продуктового магазина в Запорожской области. Также полтора десятка человек пострадали, под завалом оказался 12-летний ребенок.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:53 В стране и мире
Буркина-Фасо и Мали приравняли интервенцию в Нигер к объявлению им войны
00:38 Армия
Видео
Мужская сборная ВС РФ стала чемпионом мира по дзюдо среди военнослужащих
23:29 В стране и мире
Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС
21:40 В стране и мире
Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области
17:36 В стране и мире
Видео
Мать удерживавшего девушку в подвале дома под Челябинском привезли на следственный эксперимент
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.