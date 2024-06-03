В Думе предложили сократить рабочую неделю многодетным матерям

Депутаты партии ЛДПР заявили о планах внести на рассмотрение в Думу законопроект о сокращении рабочей недели для матерей с не менее двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю», - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что цель данного законопроекта заключается в предоставлении женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о семейной налоговой выплате, по которому семьям с детьми полагаются ежегодные выплаты в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.