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В Думе предложили сократить рабочую неделю многодетным матерям

Депутаты ЛДПР заявили, что для таких матерей рабочую неделю могут сократить до 39 часов.
Глеб Владовский 2024-06-03 08:40:10
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Депутаты партии ЛДПР заявили о планах внести на рассмотрение в Думу законопроект о сокращении рабочей недели для матерей с не менее двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю», - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что цель данного законопроекта заключается в предоставлении женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, «которым они вправе распорядиться по своему усмотрению».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о семейной налоговой выплате, по которому семьям с детьми полагаются ежегодные выплаты в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

#Госдума РФ #многодетная мать #сокращение рабочего дня
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