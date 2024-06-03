ABC: свыше половины жителей Австралии выступают против поддержки Киева

Свыше половины австралийцев выразили мнение, что Канберра должна прекратить поддерживать Киев и сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом говорится в проведенном телеканалом ABC опросе.

Согласно исследованию, проведенному среди 1 510 респондентов, около 51% жителей Австралии выступают против оказания помощи Украине, в то время как оставшиеся 49%, наоборот, поддерживают оказание помощи киевскому режиму.

Общая сумма средств, которую Канберра выделила на помощь Киеву с марта 2022 года, превышает 700 млн долларов США. Из них более 584 млн израсходованы на закупку оружия и боеприпасов.

Сообщается также, что с 24 по 30 мая телеканал проводил еще три опроса, в том числе касательно выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно этому опросу, 64% поддержали бы его арест.

Ранее сообщалось, что глава МИД Австралии Пенни Вонг осудила удары израильской армии по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.