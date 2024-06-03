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Ученые рассказали о способе выявления диабета через рукопожатие

Мышечная слабость является одним из симптомов заболевания.
Глеб Владовский 2024-06-03 06:51:42
© Фото: © Michael Kappeler dpa Global Look Press

Ученые Оклендского университета разработали способ выявления диабета у человека через рукопожатие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Journal of Preventive Medicine. 

В публикации говорится, что одним из первых симптомов болезни зачастую является мышечная слабость. При этом, надежный метода выявления слабости не был предложен до сих пор.

Согласно исследованию, эксперты разработали шкалу, по которой можно рассчитать силу рукопожатия, соотнеся данные по полу, возрасту и массе тела. Основой для расчетов стал анализ данных свыше пяти тысяч испытуемых в возрасте от 20 до 80 лет.

То есть, в случае, если сила рукопожатия оказывается ниже необходимого уровня, требуются дополнительные обследования с целью выявления признаков начала развития диабета 2-го типа.

Ранее врач-иммунолог Жемчугов рассказал «Звезде», что риск заразиться сразу тремя вирусами, в том числе сахарным диабетом, высок у людей, страдающих заболеваниями, снижающими иммунитет.

#в стране и мире #Диабет #выявление заболевания
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