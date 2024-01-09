Врач Жемчугов предупредил астматиков и диабетиков об опасности тридемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Звезде», что риск заразиться сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высок у людей с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет.

В частности, речь идет о сахарном диабете, бронхиальной астме, заболеваниях сосудистой системы, иммунной системы. Также осторожными следует быть людям, которые получают химиотерапию.

«Это вызывает снижение иммунитета, которое, в свою очередь, приводит к последовательному заболеванию несколькими вирусами», - сказал врач.

Ранее эксперты в беседе с «Известиями» пришли к выводу, что ситуацию в РФ на данный момент можно характеризовать как тридемию - одновременное распространение сразу трех вирусов. Речь идет о гриппе, коронавирусе и ОРВИ.

По словам Жемчугова, очень редко бывает, чтобы вирусы развивались одновременно. Чаще всего такое происходит от высокой чувствительности методов диагностики ПЦР.

«Берут мазок из носа, и в нем обнаруживаются нуклеиновые кислоты нескольких вирусов. На этом основании делается заключение о том, что возбудителя три. На самом деле происходит, что один все равно всех остальных вытесняет, и заболевание вызывается в данный момент одним из этих вирусов», - объяснил Жемчугов.

В таких ситуациях бывает, что пациент сначала переносит коронавирус, затем он может заразиться респираторно-синцитиальной инфекцией и дальше любыми другими десятками вирусов, которые вызывают ОРВИ, отметил иммунолог.