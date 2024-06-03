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В сирийском Алеппо при атаке Израиля погибли несколько человек

По данным министерства обороны страны, также нанесен материальный ущерб.
Мария Зайцева 2024-06-03 03:35:22
© Фото: Hummam Sheikh Ali XinHua Global Look Press

В результате атаки Израиля по окрестностям города Алеппо в Сирии погибли несколько человек. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Из сообщения следует, что атака была совершена примерно в 00:20 по местному времени с юго-востока Алеппо. В ее результате погибли люди и был нанесен материальный ущерб.

В ведомстве уточнили, что воздушная атака совершена Израилем.

«Приблизительно в 00:20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока», говорится в сообщении.

Ранее 3 июня стало известно, что воздушно-космические силы России за сутки уничтожили одно место базирования боевиков в Сирии.

#в стране и мире #сирия #алеппо #Израиль #атака #погибшие
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