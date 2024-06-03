В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину за госизмену

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержанный 35-летний житель города изначально выступал против проведения СВО.

«...желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ», - цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Точный срок не указывается. В настоящий момент заведено уголовное дело по статье 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - Прим.ред.).

Ранее сообщалось, что в Приморье женщину, шпионившую для киевского режима, приговорили к 12 годам лишения свободы.