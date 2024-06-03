МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину за госизмену

Уточняется, что местный житель выступал против проведения СВО.
Глеб Владовский 2024-06-03 06:19:24
© Фото: ЦОС ФСБ РФ РИА Новости

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержанный 35-летний житель города изначально выступал против проведения СВО.

«...желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ», - цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Точный срок не указывается. В настоящий момент заведено уголовное дело по статье 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - Прим.ред.).

Ранее сообщалось, что в Приморье женщину, шпионившую для киевского режима, приговорили к 12 годам лишения свободы.

#в стране и мире #ФСБ #хабаровск #Госизмена
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 