В Забайкалье шпионившую за ВС РФ женщину приговорили к 12 годам

Забайкальский краевой суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена - Прим.ред.)», - приводит слова ТАСС.

Уточняется, что приговоренная передавала украинской спецслужбе данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих Вооруженных сил РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской разведки.