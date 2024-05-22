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В Забайкалье шпионившую за ВС РФ женщину приговорили к 12 годам

Сообщается, что женщина шпионила для украинской разведки.
Глеб Владовский 2024-05-22 09:57:42
© Фото: РИА Новости

Забайкальский краевой суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена - Прим.ред.)», - приводит слова ТАСС.

Уточняется, что приговоренная передавала украинской спецслужбе данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих Вооруженных сил РФ, готовящихся к отправке в зону СВО. 

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской разведки.

#в стране и мире #шпионаж #Забайкалье #Госизмена
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