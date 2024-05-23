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Лавров заявил об открытии трех дипломатический миссий в странах Африки

Посольства откроются в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан.
Услада Дубинина 2024-05-23 21:26:52
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Россия готовится к открытию посольств в трех странах Африки, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время приема в Особняке МИД России по случаю Дня Африки. Открытие полноценных дипломатических миссий готовится в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан.

«Мы работаем над расширением нашего дипломатического присутствия в Африке», - сообщил Лавров.

Со слов главы МИД, посольство в Сьерра-Леоне откроется до конца 2024 года. Дипломатическое учреждение будет расположено в столице африканского государства - Фритауне.

МИД РФ планирует продолжать реализовывать российско-американское сотрудничество для перехода на новый уровень стратегического партнерства стран, об этом указано в документе по случаю выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сайте ведомства. Также в документе уточнили, что Россию и Африку исторически объединяют тесные узы дружбы.

#в стране и мире #Африка #МИД РФ #Сотрудничество #посольства
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