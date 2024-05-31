Под Авдеевкой «Град» накрыл огнем целое подразделение ВСУ

В зоне специальной операции к западу от Авдеевки расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из группировки войск «Центр» ежедневно наносят удары по украинским позициям. Корректируют удары и фиксируют поражение целей при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Работать российским военным необходимо быстро и осторожно. На счету каждая секунда. Противник ведет постоянную охоту на РСЗО.

«"Баба-яга" летела. Сбросила ВОГи. Уехали. Ну чуть-чуть машину поцарапали. Все живые, здоровые. Никто не пострадал», - говорит водитель «Града» с позывным Шатун.

Расчеты совершают боевые выезды почти каждый час. Так, например, недавно они накрыли целое подразделение ВСУ.

«Там пехота противника была. Обычно стреляем на 15 километром, иногда на 17», - сказал командир расчета с позывным Звезда.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как расчет БПЛА из бригады спецназа группировки войск «Центр» ударным дроном уничтожил танк Abrams. Боевую машину американского производства российские военные поразили у села Новоселовка в Донецкой Народной Республике.