В Румынии открестились от идеи отправить войска на Украину

Румыния не будет отправлять своих военнослужащих в зону СВО, объявил глава республики Клаус Йоханнис на пресс-конференции.

«Возможная отправка войск на Украину не может приниматься во внимание под мандатом НАТО, потому что Украина не является союзником НАТО», - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил, что Бухарест будет поддерживать Киев «очень многими способами и будем продолжать так, как делали это до сих пор».

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал предположение, что существует вероятность отправки войск НАТО на Украину. В результате многие страны-участницы блока стали выступать против этой инициативы. Однако некоторое время спустя Макрон дополнил свое заявление, сказав, что это не означает, что он поступит именно так.