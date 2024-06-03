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Трамп сравнил опасность ядерного оружия и глобального потепления

Дональд Трамп заявил о «полном уничтожении» от ядерного оружия.
Мария Зайцева 2024-06-03 04:41:22
© Фото: HOCH ZWEI Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие является главной угрозой человечеству. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп сравнил угрозу от глобального потепления и от ядерного оружия и высказался, что применение оружия будет полным уничтожением и является настоящей угрозой.

«Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление», - сказал экс-президент.

По его словам, президент США Джо Байден среди угроз выделяет именно глобальное потепление и называет его «величайшей экзистенциальной угрозой». При этом, Трамп отметил, что именно применение ядерного оружия может нанести такой ущерб, о котором «не нужно и говорить».

Ранее власти США сообщили, что не видят необходимости в возвращении своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров.

#в стране и мире #глобальное потепление #ядерное оружие #Дональд Трамп #угроза #Джо Байден #экс-президент
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