Трамп сравнил опасность ядерного оружия и глобального потепления

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие является главной угрозой человечеству. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп сравнил угрозу от глобального потепления и от ядерного оружия и высказался, что применение оружия будет полным уничтожением и является настоящей угрозой.

«Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление», - сказал экс-президент.

По его словам, президент США Джо Байден среди угроз выделяет именно глобальное потепление и называет его «величайшей экзистенциальной угрозой». При этом, Трамп отметил, что именно применение ядерного оружия может нанести такой ущерб, о котором «не нужно и говорить».

Ранее власти США сообщили, что не видят необходимости в возвращении своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров.