Бойцы ВДВ показали захват опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Военнослужащие гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Они показали свою боевую работу.

Проведя разведку с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. Артиллерия подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления. После этого бойцы пошли на штурм.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, помогая командирам управлять боем. В итоге штурмовые группы завладели опорным пунктом в одном из зданий. Многие военнослужащие ВСУ сдались в плен нашим бойцам, в том числе командир эвакуационной группы.

Ранее были опубликованы кадры удара САУ «Мста-С» по вражескому опорнику. Бойцы группировки войск «Запад» смогли уничтожить опорный пункт ВСУ с первого же выстрела.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.