Расчет САУ «Мста-С» с первого выстрела «разобрал» вражеский опорник

Российские артиллеристы добиваются исключительной точности в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Расчет САУ «Мста-С» поразил украинский опорный пункт с первого же выстрела. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчет этой самоходки принадлежал к артполку 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад».

Интересно, что второй и третий выстрел 152-миллиметровой САУ поражал уже не уничтоженные укрепления опорного пункта, а удирающих прочь украинских боевиков, покинувших позицию.

МО РФ сообщило, что российская артиллерия бьет как по переднему краю, так и по тыловым позициям украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2» уничтожил украинских минометчиков в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.