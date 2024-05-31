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Расчет САУ «Мста-С» с первого выстрела «разобрал» вражеский опорник

Вторым и третьим выстрелами артиллеристы уничтожили боевиков, которые пытались убегать с разгромленной позиции.
2024-05-31 13:13:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы добиваются исключительной точности в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Расчет САУ «Мста-С» поразил украинский опорный пункт с первого же выстрела. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчет этой самоходки принадлежал к артполку 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад».

Интересно, что второй и третий выстрел 152-миллиметровой САУ поражал уже не уничтоженные укрепления опорного пункта, а удирающих прочь украинских боевиков, покинувших позицию. 

МО РФ сообщило, что российская артиллерия бьет как по переднему краю, так и по тыловым позициям украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2» уничтожил украинских минометчиков в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #САУ #Мста-С #Опорный пункт #группировка запад
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