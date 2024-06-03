Додик уличил Запад в давлении на Боснию и Герцеговину

США ежедневно давят на Республику Сербскую Боснию и Герцеговину в отношении введения санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент республики Милорад Додик.

Додик заявил, что не может быть благодарен американцам, так как они не хотят слушать мнение республики, но пытаются ее контролировать.

«В этом суть проблемы – они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас», - высказался президент.

По его словам, на республику происходит ежедневное давление для разблокирования санкций.

Ранее Милорад Додик заявил, что санкции и другие способы принуждения западных стран не смогут изменить позицию сербов по отношению к русским.