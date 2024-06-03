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Экипаж танка Т-80 прошел через минное поле ВСУ с помощью трала КМТ-7

Танк Т-80 прошел через минное поле и высадил штурмующие бронегруппы, после чего наши пехотинцы захватили опорный пункт ВСУ.
2024-06-03 06:03:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Южной» группировки войск обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа обороны ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Они показали свою боевую работу.

Этот рубеж обороны противник укреплял с 2014 года и считал его неприступным. Танк Т-80БВМ с помощью колейного минного трала КМТ-7 проложил путь в минном поле и высадил штурмующие группы. При этом экипаж танка выдержал около 10 подрывов, выполнил задачу и вывел танк в безопасное место.

«Возле лесополосы мы остановились, наши пехотинцы высадились. Я обратно увел машину, экипаж и ту технику, которая ехала за мной», - рассказал механик-водитель с позывным Марк.

Штурмовые бронегруппы, которые высадились из танка, закрепились на опорном пункте ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых отрядов.

Ранее наши бойцы уничтожили до пятидесяти боевиков в дельте Днепра. Они показали, как уничтожают живую силу и технику ВСУ с помощью БПЛА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Т-80 #ВСУ #Южно-Донецкое направление
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