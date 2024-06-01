Бойцы ВС РФ уничтожили до пятидесяти боевиков в дельте Днепра

Почти полсотни боевиков за сутки потерял киевский режим на Южном направлении. Войска группировки «Днепр» накрыли скопления живой силы и техники ВСУ под Степногорском и Тягинкой. Враг лишился танка, БМП и двух артиллерийский систем. Высокую точность наших ударов обеспечивают операторы БПЛА. Беспилотные разведчики висят над позициями противника круглосуточно.

Полетит высоко и увидит каждого. Техник расчета БПЛА готовит ко взлету «Орлан-10», который уже через несколько минут отправится на разведку в район островов в дельте Днепра. Боец с позывным «Ворон» рассказывает, что эта птичка уже как номер расчета.

«Этот борт у нас ветеран. Он уже пролетал 57 полетов. Вот этот у него будет вылет 58-ой по счету. Так сказать, он уже наш боевой товарищ. Я надеюсь, что он с нами пробудет долго и не один боевой вылет пролетает», - сказал техник расчета БПЛА с позывным «Ворон».

Именно благодаря этому беспилотнику группировка «Днепр» неоднократно выявляла координаты местонахождения личного состава и техники противника на Херсонском направлении. В воздухе «Орлан» может провести до 16 часов, а удалиться от точки взлета на 120 километров при необходимости.

«Не подводит. Он не подводит и выполняет поставленные для него задачи», - отметил «Ворон».

Подготовка беспилотника завершена. Секунда и боец докладывает о его готовности. Несмотря на то, что оснащен «Орлан» бензиновым двигателем, обнаружить в небе этого разведчика практически невозможно. Зато ему видно многое. Дальше управление дроном принимают «Стриж» и «Сова».

«В основном, мы поражаем ствольную артиллерию и технику. То есть танки, КамАЗы», - рассказал оператор расчета БПЛА с позывным «Стриж».

«Стриж» следит за показателями дрона. «Сова» - наблюдает. Оператор, который сидит на камере «Орлана» беспрерывно и сосредоточенно смотрит в экран, чтобы не пропустить ни одну деталь. Одна такая «смена» бойца может длиться до восьми часов. «Орлан» над позициями противника. Оператор фиксирует местоположение вражеского расчета гаубицы Д-20.

«Мы передали координаты на командный пункт. Ждем, когда наша артиллерия выйдет на позиции и начнет по ним отрабатывать. И мы уже будем производить корректировку огня», - объяснил оператор расчета БПЛА с позывным «Сова».

Наши не заставляют противника долго ждать. Отработка по позиции боевиков проходит молниеносно. Расчет «Орлана» фиксирует прямое попадание. Корректировка не требуется. Наш тандем из воздушной разведки и артиллерии всегда показывает превосходные результаты на поле боя.

«Поражали одну гаубицу 777, поражали опорный склад боеприпасов. Где-то увидели скопление техники, людей, обязательно наносим огневое поражение и добиваемся результата», - отметил командир огневого взвода с позывным «Волга».

Результат - снижение активности украинских войск на правом берегу Днепра, отмечают военнослужащие.