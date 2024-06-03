ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили одно место базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике

Ударом ВКС России уничтожена база боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных районах гор Аль-Амур города Хомс.

За это время «международная антитеррористическая коалиция» во главе с США продолжила создавать опасные ситуации над Сирией, совершая полеты. Зафиксировано шесть нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года с помощью четырех истребителей F-15 и пары штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее в ЦПВС сообщили о десяти нарушениях этой же «коалиции» за сутки.