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ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

«Международная антитеррористическая коалиция» во главе в США шесть раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации.
Мария Зайцева 2024-06-03 00:22:06
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили одно место базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике

Ударом ВКС России уничтожена база боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных районах гор Аль-Амур города Хомс.

За это время «международная антитеррористическая коалиция» во главе с США продолжила создавать опасные ситуации над Сирией, совершая полеты. Зафиксировано шесть нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года с помощью четырех истребителей F-15 и пары штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее в ЦПВС сообщили о десяти нарушениях этой же «коалиции» за сутки.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #боевики #база
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