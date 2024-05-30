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Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете помощи для Украины

Ранее в Кремле предупредили страны НАТО, что их стремление к эскалации будет иметь последствия.
Ян Брацкий 2024-05-30 20:52:29
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Германия выделит Украине вооружений на общую сумму в €500 млн. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.  

«Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу», - говорится в сообщении агентства DPA в социальной сети X.

Россия неоднократно обращала внимание коллективного Запада на то, что поставки вооружений киевскому режиму не способствуют урегулированию конфликта. В Кремле такие действия иностранных союзников Киева называли «игрой с огнем» и вовлечением в конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что стремление стран НАТО к эскалации будет иметь последствия. Представитель Кремля также отметил роль официального Вашингтона в нагнетании напряженности.

По словам Пескова, страны альянса готовы вести с Москвой войну в прямом и переносном смысле. Песков также обвинил страны блока в сознательной провокации Украины на продолжение бессмысленного противостояния.

#Украина #ВСУ #ФРГ #военная помощь #борис писториус
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