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В посольстве России обвинили Швецию в русофобии и лицемерии

По словам российского посольства в Швеции, «свобода слова» там прикрывает русофобию.
Мария Зайцева 2024-06-03 23:52:18
© Фото: Alexander Farnsworth picture alliance Globallookpress

В Швеции под видом «свободы слова» и «независимости» скрыта русофобия и лицемерие. Об этом сообщает посольство России в стране.

Дипмиссия дала комментарий о попытке проведения «независимого расследования» европейских СМИ, включая шведские SVT, Göteborgs-posten, которое дискредитирует российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

По данным посольства, выход этого «расследования» и его трансляция в различных североевропейских странах, подтверждает, что это — скоординированная акция по заказу политического руководства и спецслужб.

В дипведомстве также напомнили о ранней «мыльной опере о русских шпионах» в Швеции, которая вышла в 2023 году.

«В результате были получены поистине "разоблачающие" кадры: дипломаты занимаются спортом, передвигаются по территории дипмиссии, а еще отказываются отвечать на вопрос "скажите, а вы правда русский шпион?"», - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве отметили, что «Союз русских обществ в Швеции» также подвергся клевете, что подтверждает острую необходимость защиты прав россиян.

В дипведомстве добавили, что на подобные поступки Швеции поступит ответ от России.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина может использовать шведское оружие против целей на территории России.

#в стране и мире #расследование #Русофобия #Швеция #свобода слова #Посольство России #Правфонд
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