Под Белгородом уничтожили четыре беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа под Белгородом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Во вторник около 22:40 по московскому времени киевский режим попытался совершить террористическую с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации в Белгородской области.

Ранее 3 июня в Белгородской области погиб водитель автомобиля, который ехал по дороге в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате атаки украинского дрона-камикадзе мужчина скончался.