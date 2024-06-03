МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Белгородом уничтожили четыре беспилотника

Атака БПЛА была предотвращена около 22:40 по московскому времени.
Мария Зайцева 2024-06-03 23:25:34
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа под Белгородом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Во вторник около 22:40 по московскому времени киевский режим попытался совершить террористическую с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации в Белгородской области.

Ранее 3 июня в Белгородской области погиб водитель автомобиля, который ехал по дороге в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате атаки украинского дрона-камикадзе мужчина скончался.

#армия #беспилотник #бпла #белгородская область #системы пво
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 