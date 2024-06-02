Путин примет участие в ПМЭФ и проведет встречу с кабмином

На следующей неделе Владимир Путин проведет встречу с кабинетом министров и примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума состоится 7 июня. Само мероприятие пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее участие в главном экономическом форуме года подтвердил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто. Политик получил приглашение и намерен его принять.

Напомним, Петер Сийярто посещал Петербургский международный экономический форум в прошлом году. На его полях он поднял вопросы энергоснабжения.