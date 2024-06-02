МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин примет участие в ПМЭФ и проведет встречу с кабмином

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июля.
Ян Брацкий 2024-06-02 16:29:16
© Фото: Petrov Sergey news.ru, Global Look Press

На следующей неделе Владимир Путин проведет встречу с кабинетом министров и примет участие в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума состоится 7 июня. Само мероприятие пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее участие в главном экономическом форуме года подтвердил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто. Политик получил приглашение и намерен его принять.

Напомним, Петер Сийярто посещал Петербургский международный экономический форум в прошлом году. На его полях он поднял вопросы энергоснабжения.

#Путин #Кремль #Петер Сийярто #правительство РФ #пмэф-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 