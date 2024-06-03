МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МЧС предупредило об опасности атаки БПЛА в Белгородской области

В МЧС России призвали жителей региона к бдительности.
Анастасия Бобылева 2024-06-03 00:33:04
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

На всей территории Белгородской области звучит сигнал опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», - приводит RT сообщение ведомства.

В МЧС призвали жителей Белгородской области быть бдительными в связи с тревогой.

На приграничных с Украиной территориях РФ регулярно появляются беспилотники ВСУ. В ночь на 2 июня российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА - в Курской и Белгородской областях и над акваторией Азовского моря.

#в стране и мире #бпла #МЧС РФ #белгородская область #тревога
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 