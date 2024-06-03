МЧС предупредило об опасности атаки БПЛА в Белгородской области

На всей территории Белгородской области звучит сигнал опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», - приводит RT сообщение ведомства.

В МЧС призвали жителей Белгородской области быть бдительными в связи с тревогой.

На приграничных с Украиной территориях РФ регулярно появляются беспилотники ВСУ. В ночь на 2 июня российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА - в Курской и Белгородской областях и над акваторией Азовского моря.