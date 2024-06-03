Путин поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах», - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что Мексика является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество между странами.

Глава государства также пожелал Шейнбаум успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

Напомним, на президентских выборах в Мексике одержала победу кандидат от правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум. Это первый случай в истории страны, когда на пост главы государства избрали женщину.