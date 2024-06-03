МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД России заявил о новых санкциях против британских официальных лиц

В «стоп-лист» попали представители политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании.
Услада Дубинина 2024-06-03 16:50:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия расширила санкционный список с официальными лицами Великобритании, которые создают провокационную антироссийскую риторику. Заявление о санкциях появилось на официальном сайте МИД России. В «стоп-лист» ведомство включило представителей политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ Великобритании.

«Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», - указано в заявлении МИД РФ.

Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют провластные британские СМИ, уточнили в документе. Ведомство настаивает на прекращении оказания военной поддержки Украины.

Ранее Великобритания и Австралия обсудили способы усиления экономического давления на Россию, об этом в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

#санкции #Великобритания #МИД России #санкционный список #британские СМИ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 