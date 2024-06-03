МИД России заявил о новых санкциях против британских официальных лиц

Россия расширила санкционный список с официальными лицами Великобритании, которые создают провокационную антироссийскую риторику. Заявление о санкциях появилось на официальном сайте МИД России. В «стоп-лист» ведомство включило представителей политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ Великобритании.

«Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», - указано в заявлении МИД РФ.

Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют провластные британские СМИ, уточнили в документе. Ведомство настаивает на прекращении оказания военной поддержки Украины.

Ранее Великобритания и Австралия обсудили способы усиления экономического давления на Россию, об этом в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.