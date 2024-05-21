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Великобритания и Австрия обсудили усиление санкций в отношении РФ

Премьеры двух стран попытались лишить «российскую военную машину» поддержки извне.
Алексей Курильченко 2024-05-21 15:03:22
© Фото: IMAGO, photonews.at, Georges Schne, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что он обсудил способы усиления экономического давления на Россию с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Его слова прозвучали в эфире телеканала Sky News.

«Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки», - сказал Сунак.

Он также добавил, что говорил с австрийским коллегой о ситуации в секторе Газа, в частности, о доставке туда гуманитарной помощи. Кроме того, политики обсудили проблемы нелегальной миграции.

Ранее власти Новой Зеландии расширили антироссийский санкционный список. Ограничения введены в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих «военно-стратегическую поддержку» Москве. По словам министра иностранных дел страны Уинстона Питерса, ограничения введены против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию. Кроме того, санкции направлены против тех, кто «способствует насильственному переселению украинских детей в Россию».

#в стране и мире #санкции #Великобритания #австрия #риши сунак
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