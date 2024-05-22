Профессор Холод оценил влияние на цены гибели урожая из-за заморозков в РФ

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук и профессор Леонид Холод рассказал «Звезде» о влиянии заморозков на рост цен.

Майские заморозки погубили часть урожая в 23 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. Режим ЧС регионального характера введен в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской областях.

По словам Холода, окончательных данных по гибели зерновых, зернобобовых и масличных посевов нет. Предварительно, они погибли или были сильно повреждены на площади 800 тысяч гектаров.

«800 тысяч гектаров — это порядка 1% от всего посева, но и его потеря неприятна. Если есть возможность сконцентрировать усилия, то эти площади можно пересеить без потерь для урожайности пшеницы, ячменя, овса и других зерновых», - рассказал профессор.

Леонид Холод заявил, что ситуация с плодовыми хуже, так как мороз их в период бурного цветения, когда растения больше всего подвержены погоде. Из-за этого личные хозяйства, дачники и мелкие предприятия остались практически без яблок, груш, черешни и слив.

Бывший замминистра прокомментировал снижение урожайности и сказал, что вне зависимости от пересева зерновых и зернобобовых, их потеря не сильно повлияет на рост цен. Ситуация с плодовыми хуже, будет наблюдаться повышение стоимости, но предположить сумму пока невозможно.

Холод дополнил, что для зерноводства сейчас гораздо опаснее засуха на юге, которая тормозит развитие растений сильнее, чем прошедшие заморозки.

Ранее стало известно, что в Липецкой области из-за заморозков погибли сельскохозяйственные культуры на 5% от общей посевной площади.