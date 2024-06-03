Зенитчики группировки «Центр» уничтожили в воздухе «Валькирию» ВСУ

Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку БПЛА украинских националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений на Авдеевском направлении. Минобороны России показало кадры удара по беспилотнику «Валькирия» ВСУ.

«Крайние две цели - это «Валькирия», по которой мы сейчас отрабатывали, и «Лелека-100 самолетного типа. Вообще на счету отделения более 60 целей», - рассказал стрелок-зенитчик с позывным Сибай.

Расчеты ПВО работают днем и ночью, уничтожая разведывательные и ударные беспилотники противника. Обнаружив БПЛА, они наносят по нему удар из соответствующего вида вооружения с учетом высоты, дальности и типа беспилотника. Хорошо с воздушными целями справляются расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, а также ПЗРК «Игла». Помимо этого, для поражения низколетящих беспилотников противника зенитчики используют стрелковое оружие.

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» несут непрерывное боевое дежурство, прикрывая наземные силы и сохраняя жизни личного состава. На счету каждого подразделения - десятки уничтоженных БПЛА ВСУ.

Ранее российский «Град» накрыл огнем подразделение ВСУ под Авдеевкой. «Звезда» опубликовала кадры поражения целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.