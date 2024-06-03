МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики группировки «Центр» уничтожили в воздухе «Валькирию» ВСУ

Для поражения беспилотников противника наши бойцы используют 23-мм зенитные установки ЗУ-23 и ПЗРК «Игла».
2024-06-03 05:05:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку БПЛА украинских националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений на Авдеевском направлении. Минобороны России показало кадры удара по беспилотнику «Валькирия» ВСУ.

«Крайние две цели - это «Валькирия», по которой мы сейчас отрабатывали, и «Лелека-100 самолетного типа. Вообще на счету отделения более 60 целей», - рассказал стрелок-зенитчик с позывным Сибай.

Расчеты ПВО работают днем и ночью, уничтожая разведывательные и ударные беспилотники противника. Обнаружив БПЛА, они наносят по нему удар из соответствующего вида вооружения с учетом высоты, дальности и типа беспилотника. Хорошо с воздушными целями справляются расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23, а также ПЗРК «Игла». Помимо этого, для поражения низколетящих беспилотников противника зенитчики используют стрелковое оружие.

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» несут непрерывное боевое дежурство, прикрывая наземные силы и сохраняя жизни личного состава. На счету каждого подразделения - десятки уничтоженных БПЛА ВСУ.

Ранее российский «Град» накрыл огнем подразделение ВСУ под Авдеевкой. «Звезда» опубликовала кадры поражения целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #Валькирия #Авдеевское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 