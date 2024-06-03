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ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта в Крыму

Силовики задержали одного из подозреваемых, после чего доставили в отделение.
Глеб Владовский 2024-06-03 13:50:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ФСБ России

ФСБ опубликовала кадры задержания диверсантов, являвшихся участниками агентурной сети украинских спецслужб в Крыму.

На кадрах видно, как силовики выскочили из машины и повалили на землю подозреваемого. после короткого обыска сотрудники ФСБ доставили задержанного в отделение.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла работу агентурной сети украинских спецслужб, действовавших в Крыму. Уточняется, что силовики, помимо того, что задержали пятерых человек, а также обнаружили несколько единиц взрывчатых веществ и устройств иностранного производства.

На допросе задержанный рассказал, что одной из их задач было фотографирование кораблей Черноморского флота, несущих крылатые ракеты «Калибр».

#в стране и мире #Крым #ФСБ #Задержание
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