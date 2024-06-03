Задержанный в Крыму рассказал о задании снимать корабли РФ с «Калибрами»

Одним из заданий украинских агентов, задержанных сотрудниками ФСБ РФ в Севастополе, было фотографирование кораблей Черноморского флота, несущих крылатые ракеты «Калибр». Об этом рассказал один из фигурантов дела в ходе допроса, кадры которого опубликовала пресс-служба Федеральной службы безопасности.

«Позвонил человек, представился Никитой, сказал, что он сотрудник ГУР. Поставил задачу фотографировать корабли, несущие "Калибры", и скидывать ему... За эти фотографии я получил четыре перевода в размере до 26 тысяч рублей», - рассказал фигурант.

По словам задержанного, куратор уделял особое внимание повреждениям на кораблях и просил присылать ему снимки, которые бы подтвердили факт повреждений. Затем куратор поставил задачу забрать посылку «из ДНР» и хранить ее в течение недели, а затем потребовал спрятать полученный пакет.

Напомним, что ФСБ сообщила ранее о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб в Севастополе. Злоумышленники планировали провести диверсии на объектах инфраструктуры и против военнослужащих Черноморского флота. У задержанных была обнаружена взрывчатка, в том числе британского производства.