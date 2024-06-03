МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержанный в Крыму рассказал о задании снимать корабли РФ с «Калибрами»

По словам фигуранта дела, украинский куратор просил при фотографировании уделить особое внимание повреждениям на кораблях.
Алексей Курильченко 2024-06-03 13:36:51
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Одним из заданий украинских агентов, задержанных сотрудниками ФСБ РФ в Севастополе, было фотографирование кораблей Черноморского флота, несущих крылатые ракеты «Калибр». Об этом рассказал один из фигурантов дела в ходе допроса, кадры которого опубликовала пресс-служба Федеральной службы безопасности.

«Позвонил человек, представился Никитой, сказал, что он сотрудник ГУР. Поставил задачу фотографировать корабли, несущие "Калибры", и скидывать ему... За эти фотографии я получил четыре перевода в размере до 26 тысяч рублей», - рассказал фигурант.

По словам задержанного, куратор уделял особое внимание повреждениям на кораблях и просил присылать ему снимки, которые бы подтвердили факт повреждений. Затем куратор поставил задачу забрать посылку «из ДНР» и хранить ее в течение недели, а затем потребовал спрятать полученный пакет.

Напомним, что ФСБ сообщила ранее о раскрытии агентурной сети украинских спецслужб в Севастополе. Злоумышленники планировали провести диверсии на объектах инфраструктуры и против военнослужащих Черноморского флота. У задержанных была обнаружена взрывчатка, в том числе британского производства.

#Севастополь #Диверсанты #Черноморский флот #ФСБ РФ #Калибры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 