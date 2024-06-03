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Экипаж вертолета Ка-27 провел разведку в Атлантике для фрегата ВМФ РФ

Российские летчики выявили корабли и суда иностранных государств, определили иъ принадлежность, курс и скорость.
2024-06-03 13:58:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Атлантический океан - второй по площади в мире. Российские корабли, находясь в его огромной акватории, должны контролировать ситуацию вокруг себя. В этом помогают вертолеты. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел разведку, чтобы вскрыть воздушную и надводную обстановку по маршруту перехода фрегата. 

«В ходе полетов были выявлены корабли и суда иностранных государств, определена их принадлежность, элементы движения, курс и скорость. Данная информация была передана на борт фрегата», - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты проходили на удалении до 200 километров от отряда кораблей Северного флота на высотах до 1 000 метров. 

Отряд кораблей Северного флота из фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер» выполняет задачи дального похода в акватории Атлантического океана. В очередной дальний поход отряд вышел 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация российского флага и обеспечение военно-морского присутствия в дальней океанской зоне. 

Ранее сообщалось, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Атлантике «защитил» корабли СФ от налета авиации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ка-27 #фрегат #Атлантический океан #Адмирал Горшков
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