Экипаж Ка-52М поразил бронеавтомобили ВСУ управляемыми ракетами

Управляемые ракеты «Вихрь» настигли свои цели в зоне специальной военной операции. Их применил экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. Об этом сообщает МО РФ.
Целью для управляемого ракетного вооружения стала группа бронированных автомобилей противника. Ее удалось найти благодаря грамотным действиям передового авиационного разведчика - его похвалил командир вертолета Дмитрий.
«Благодаря ему нашли цель и отработали управляемым ракетным вооружением», - заявил он.
До этого экипаж вертолета успешно применил и неуправляемые ракеты. Целью стало скопление украинских боевиков. Эта площадная цель тоже была успешно поражена.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что после поражения вышеозначенных целей вертолет благополучно вернулся на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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