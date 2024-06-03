Экипаж Ка-52М поразил бронеавтомобили ВСУ управляемыми ракетами

Управляемые ракеты «Вихрь» настигли свои цели в зоне специальной военной операции. Их применил экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. Об этом сообщает МО РФ.

Целью для управляемого ракетного вооружения стала группа бронированных автомобилей противника. Ее удалось найти благодаря грамотным действиям передового авиационного разведчика - его похвалил командир вертолета Дмитрий.

«Благодаря ему нашли цель и отработали управляемым ракетным вооружением», - заявил он.

До этого экипаж вертолета успешно применил и неуправляемые ракеты. Целью стало скопление украинских боевиков. Эта площадная цель тоже была успешно поражена.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после поражения вышеозначенных целей вертолет благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.