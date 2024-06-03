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Экипаж Ка-52М поразил бронеавтомобили ВСУ управляемыми ракетами

Командир вертолета Дмитрий отметил грамотные действия передового авиационного наводчика.
2024-06-03 11:02:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Управляемые ракеты «Вихрь» настигли свои цели в зоне специальной военной операции. Их применил экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. Об этом сообщает МО РФ. 

Целью для управляемого ракетного вооружения стала группа бронированных автомобилей противника. Ее удалось найти благодаря грамотным действиям передового авиационного разведчика - его похвалил командир вертолета Дмитрий. 

«Благодаря ему нашли цель и отработали управляемым ракетным вооружением», - заявил он. 

До этого экипаж вертолета успешно применил и неуправляемые ракеты. Целью стало скопление украинских боевиков. Эта площадная цель тоже была успешно поражена. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после поражения вышеозначенных целей вертолет благополучно вернулся на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #вертолет #Ка-52М #армейская авиация #с-8 #ракеты "Вихрь"
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